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Детектив нашел украденный в Польше 50 лет назад шедевр фламандского художника

De Telegraaf: арт-детектив нашел украденную в 1974 году работу Брейгеля Младшего
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De Telegraaf

Нидерландский арт-детектив Артур Бранд нашел украденную в 1974 году из музея в Польше работу фламандского художника Питера Брейгеля Младшего. Об этом сообщает De Telegraaf.

Речь о картине Брейгеля Младшего, на которой изображена крестьянка с ведром воды и щипцами с тлеющим углем. Она была похищена из Национального музея в Гданьске. Предполагается, что произведение могло быть вывезено контрабандой через портовый город Гдыня, а за кражей могли стоять польские спецслужбы.

В течение пятидесяти лет судьба картины оставалась неизвестной. Известный эксперт по расследованию преступлений в сфере искусства Артур Бранд, который уже вернул сотни украденных произведений, в сентябре получил информацию о возможном местонахождении работы Брейгеля Младшего. По его словам, она была обнаружена в музее в голландском городе Гауда. Бранд провел тщательное исследование архивов и базы данных Интерпола и пришел к выводу, что картина в Гауде — это та самая работа, которая была украдена из Гданьска.
Он также сообщил, что польские власти готовятся направить запрос о правовой помощи для возвращения картины.

В январе 2024 года полицейские в Бельгии нашли в доме мужчины украденные картины художников Шагала и Пикассо. По данным местных властей, работы находились в хорошем состоянии. Уточнялось, что картина Пикассо «Тете» и «Человек в молитве» Шагала были украдены у коллекционера из Израиля в 2010 году. Примерная стоимость картин составляла около $900 тысяч.

Ранее пенсионерка из Москвы украла картину известного русского художника.

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