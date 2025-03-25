Таиланд может принять участие в «Интервидении»

Швыдкой заявил, что в Таиланде могут открыть культурный центр России

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Москва рассчитывает в 2025 году подписать соглашение об открытии российского культурного центра в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам встречи с таиландским вице-министром иностранных дел Лаливан Канчаначари он заявил, что одной из ключевых тем переговоров было подписание меморандума о взаимопонимании между министерствами культуры Таиланда и России. Швыдкой рассчитывает, что документ будет подписан во время XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур в середине сентября.

«Мы также рассчитываем на то, что наконец таиландская сторона даст зеленый свет подписанию документа соглашения об открытии культурного центра России. Это все очень долго уже находится в состоянии готовности. Мы надеемся все-таки в этом году это удастся сделать», — говорит представитель президента.

Швыдкой не исключил, что Таиланд может принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» и создании Евразийской киноакадемии. В России, говорит представитель президента, собираются переговорить об этом с департаментом таиландского правительства и вещателями королевства.

При этом позитивное отношение министерства культуры и министерства иностранных дел к конкурсу и киноакадемии есть, добавил Швыдкой.

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