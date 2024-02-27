Дочери Василия Шукшина поборются в суде за права на произведения писателя

Дочь писателя Василия Шукшина Ольга планирует отобрать у старшей сестры, актрисы Марии Шукшиной права на произведения отца. Об этом стало известно из Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд между родственницами пройдет 4 марта 2024 года в Таганском районном суде города Москвы. Официальная причина иска — «признание договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина недействительным и применении последствий его недействительности».

В октябре 2024 года вдова писателя Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своей внучке Анне, дочери Марии Шукшиной, с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве. 85-летняя артистка заявила, что хочет, чтобы ее квартира осталась в качестве памяти о ней и о Василии Шукшине. Актриса призвала внучку привести свой разум в порядок и одуматься. По мнению пенсионерки, ее внучка совершает преступление против семьи. Дочь актрисы Ольга Шукшина уточнила, что Анна заблокировала ее и бабушку и не выходит с ними на связь.

Ранее сообщалось, что музыканту Владимиру Кузьмину вызвали скорую помощь из-за отказавших конечностей.