Постановку «Преступление и наказание» в сотый раз покажут в особняке XIX века

В театре «Особняк Дашков, 5» состоится юбилейный сотый показ постановки Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба театра.

Всемирный день театра в 2025 году празднуется 27 марта, 100-й показ иммерсивного спектакля «Преступление и наказание» состоится 28 марта, обратили внимание организаторы.

Сцены, которые в романе описаны в письмах или воспоминаниях героев, в спектакле воплощены в реальном времени, гости смогут стать свидетелями переживаний Свидригайлова и матери Раскольникова, уточняют в театре.

Действие развернется сразу на трех этажах особняка, зрители могут свободно перемещаться по зданию, следуя за персонажами и даже имея шанс на эпизод «один на один» с актером.

Всего на постановке зрителей будут ждать три личности Раскольникова, отображающие его внутреннюю борьбу. Особые герои, Сущности, будут существовать между реальностями и вмешиваться в ход событий, помогая зрителю понять глубину внутреннего конфликта героев.

Среди выразительных инструментов спектакля — язык тела, хореография, вокальные партии и детально проработанные костюмы.

Мирзоев известен работами в театре имени Станиславского и театре имени Вахтангова, а также работой над российскими сериалами «Топи» и «Преступление и наказание». В театральном шоу автор представит «экстравагантное и психоделическое» видение романа в новом для него формате иммерсивного спектакля в особняке XIX века.

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