В Москве пройдет 12-часовой театральный марафон

В Москве состоится 12-часовой театральный марафон в ночь с 27 на 28 марта 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

В 2025 году уже 13-й раз пройдет «Ночь театров». В рамках акции состоится 12-часовой марафон в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа». На двух сценах Нового Манежа, театральной и междисциплинарной, актеры российских театров будут проводить спектакли, читки и концерты. Также там будут мастер-классы с режиссерами и актерами, а также перформансы для зрителей разных возрастных категорий.

Фонд развития культуры и современного искусства «Территория» проведет открытую репетицию спектакля «Вафельное сердце» с участием Юлии Пересильд.

Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова покажет детский спектакль «Журавль» в стилистике японского уличного театра камисибай. Культурный центр «Хитровка» представит проект «Прогулка в темноте» — театр кукол из папье-маше, газет и спичечных коробков.

Пространство «Внутри» подготовило постановку «Верь своей собаке» — постапокалиптическую историю о шести незнакомцах во враждебном окружающем мире.

Мастерская Брусникина представит «Евгения Онегина: версию Ленского» с обилием музыки, включая рэп и техно. А Театральный квартет «Заячий стон» исполнит Stand-up-мюзикл «Комедия о смысле жизни».

Всего в «Ночь театров» пройдет более 120 событий в честь многочисленных юбилеев литераторов и ярких деятелей театра.

Ранее бывшую жену звезды «Кармелиты» избили в московском театре.