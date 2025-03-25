В Москве завершилось прощание с соведущим Жванецкого

В храме Николая Чудотворца в Новой Слободе завершилось прощание с поэтом Жуком

В храме Николая Чудотворца в Новой Слободе завершилась церемония прощания с поэтом и драматургом Вадимом Жуком. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с автором пришли десятки людей. Так, церемонию посетили композитор Максим Дунаевский, режиссер Юрий Норштейн, актер Сергей Лосев, писатель Александр Гельман, а также родные и друзья писателя.

Жука не стало 20 марта. Ему стало плохо во время фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в Суздале. Машина скорой помощи приехала вовремя, однако спасти артиста не удалось.

Поэт родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Артист снимался в картинах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. С 2000 по 2001 год вместе с Михаилом Жванецким он вел передачу «Простые вещи». Он являлся автором либретто мюзикла «Веселые ребята» и оперетты «Чайка». Сыграл в фильме режиссера Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также в двух десятках других кинолент.

Ранее в Москве завершилось прощание с актрисой Голубкиной.