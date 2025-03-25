Прощание с Ларисой Голубкиной началось в Москве

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началась в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

На данный момент поклонники женщины собираются около прощального зала с цветами. В память об актрисе венки прислали министр обороны РФ Андрей Белоусов, Следственный комитет РФ, Союз кинематографистов России, а также телеведущий Андрей Малахов.

Актрисы не стало 22 марта 2025 года. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающийся вид рака крови. В последние месяцы жизни она страдала от сильных болей и не вставала с постели.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть актрисы огромной потерей для театра и кино. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Голубкиной.