Сценарист сериала «Фишер» захотел поработать с Ефремовым после освобождения по УДО

Режиссер Сергей Кальварский заявил, что хочет снять сериал с Ефремовым в ролях

Режиссер, продюсер и сценарист Сергей Кальварский признался в беседе с aif.ru, что очень хочет поработать с вышедшим из СИЗО Михаилом Ефремовым.

Кальварский отметил, что не может делиться подробностями картины. Он хочет снять сериал. На данный момент проект находится в стадии написания. Режиссер подготовил для Ефремова одну из главных ролей.

«Мы с ним нечасто переписывались, но мы договорились обязательно поработать вместе. Я думаю, что это произойдет. Вообще для Миши всегда есть роль, потому что он большой артист», — заявил режиссер.

Сергей Кальварский режиссировал такие проекты, как «Утренняя почта», «Марцефаль», «Картина». Он писал сценарии для сериала «Фишер», а также для телешоу «Фабрика звезд», «Угадай мелодию» и «Поле чудес».

Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. 24 марта актер должен получить и подписать решение суда о своем УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее актер Сергей Никоненко призвал отправить Ефремова подметать мусор у «Современника».