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Российская актриса решила выйти из спектакля после избиения

«МК»: актриса Алла Казакова отказалась от участия в спектакле после избиения
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Актриса Алла Казакова решила выйти из спектакля «Сказки Старого Ворона» после избиения. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на родственников артистки.

По словам родственников Казаковой, актриса и все ее знакомые были в шоке от произошедшего. Они отметили, что артистка давно выступала с коллегой Марией Беляевой, которая ее ударила.

«И мы присутствовали на спектакле и после него. Потом узнали, что там якобы кто-то кому-то не давал играть. Но весь этот бред!» — отметили близкие артистки.

Как отметили родственники артистки, Казакова не хочет выносить скандал на публику. Однако сами близкие настаивают, что Беляева получила «свои 10 или 20 капель позора». Они назвали ситуацию неприемлемой.

24 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Аллу Казакову избили в московском Электротеатре Станиславского.

По данным издания, Казакова поспорила с коллегой после премьеры спектакля «Пикник, или Сказки Старого Ворона». Жена режиссера Бориса Юхананова Мария Беляева обвинила актрису в непрофессионализме. Позже во время застолья супруга постановщика ударила Казакову в нос. У артистки пошла кровь. Ее госпитализировали. В больнице ей диагностировали ушиб носа и сотрясение.

Ранее ведущая «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) подтвердила госпитализацию Жилина.

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