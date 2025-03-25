В первый день суда над Депардье в его защиту не смогли высказаться многие свидетели

В Париже в первый день суда над Депардье не выслушали многих свидетелей защиты

Адвокат французского актера Жерара Депардье, против которого выдвинуты обвинения в домогательствах, Жереми Ассу после первого дня слушаний заявил, что суд не выслушал многих свидетелей защиты. Трансляцию вел новостной портал Linternaute.

По словам адвоката, эти люди могут сообщить много сведений и помочь установить истину, но им не дали высказаться.

«Правда на нашей стороне. Жерар Депардье никого не домогался», — подчеркнул Ассу.

В прошлом апреле актер был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что он «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, но он сам отрицает все обвинения.

Ранее мошенники оформили два микрозайма на Депардье в России.