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Люциус Малфой захотел сыграть Гермиону

Актер Айзекс пошутил, что проходит пробы на роль Гермионы в сериале по «Гарри Поттеру»
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Warner Bros. Pictures

Звезду серии фильмов «Гарри Поттер» Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной. Беседу с британским артистом опубликовало издание Deadline в социальной сети X.

Журналистка предположила, что сыгравший в оригинальных картинах антагониста Люциуса Малфоя может рассмотреть для себя роль волшебника Салазара Слизерина.

«Я надеюсь вернуться в качестве Гермионы, я уже отправил HBO Max запись на пробы», — пошутил в ответ 61-летний Айзекс.

Гермиона Грейнджер — одна из главных героинь цикла романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. В книгах и фильмах по ним представлена талантливая волшебница, отличница, прилежно изучающая магию, хотя и не имеющая возможности похвастаться «чистой» магической родословной.

Накануне стало известно, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру».

Недавно режиссер двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус заявлял, что хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли главного злодея этой вселенной Волан-де-Морта.

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