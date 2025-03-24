Бывшую жену звезды «Кармелиты» избили в московском театре

Бывшую жену актера Максима Щеголева, актрису Аллу Казакову, избили в московском Электротеатре Станиславского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Казакова поспорила с коллегой после премьеры спектакля «Пикник, или Сказки Старого Ворона». Жена режиссера Бориса Юхананова Мария Беляева обвинила актрису в непрофессионализме. Позже во время застолья супруга постановщика ударила Казакову в нос. У артистки пошла кровь. Ее госпитализировали.

Как отмечает Mash, врачи диагностировали Казаковой ушиб носа и сотрясение.

Алла Казакова служит в Электротеатре «Станиславский» с 2014 года. До этого она работала в «Школе драматического искусства». В фильмографии актрисы 16 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Интерны», «Каменская», «Подари мне жизнь», «Иное», «Отражение», «Переведи ее через Майдан», «Глаза в глаза», «Время собирать камни».

Казакова была замужем за актером Максимом Щеголевым. Актер известен по сериалам «Кармелита» и «Карпов». В браке артистов родилось двое детей: дочери Мария (в 2007 году) и Екатерина (в 2008-м).

Ранее ведущая «Голоса» подтвердила госпитализацию Жилина.