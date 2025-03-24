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«Белый лотос» изменил сексуальную жизнь мамы Стифлера

Актриса Кулидж заявила, что стала популярнее у мужчин после роли в сериале «Белый лотос»
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Rip Cord Productions

Американская актриса Дженнифер Кулидж рассказала, как ее сексуальную жизнь изменила роль в сериале HBO «Белый лотос». 63-летняя звезда, прославившаяся ролью мамы Стифлера в «Американском пироге», побеседовала о личной жизни с Sunday Times.

«Хотя я играю полную чудачку в «Белом лотосе», симпатичные парни начали со мной знакомиться», — вспоминает она.

По словам Кулидж, ее героиня понравилась зрителям больше «мамы Стифлера».

«Мужчинам интереснее такие персонажи, потому что они чувствуют, что вы через что-то прошли. Это шоу действительно позволило мне повысить ставки!» — смеется она.

Кулидж вспомнила, как несколько лет назад к ней подошел знакомиться мужчина.

«На нем была футболка, из-под которой торчал живот, плюс красные ковбойские сапоги. Ростом сантиметров 150, и предложил мне пойти на свидание. С ним все было в порядке, но все-таки хочется, чтобы на тебя западал как минимум Брэд Питт», — говорит актриса.

Сейчас, признается женщина, у нее выбор гораздо больше.

Накануне российский актер Юрий Колокольников предстал полностью обнаженным в пятой серии третьего сезона «Белого лотоса».

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной школы в Нижнем Новгороде.

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