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Шона Бейкера обвинили в краже сценария «Анора»

Американка Эмили заявила, что Шон Бейкер украл у нее идею фильма «Анора»
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Carlos Barria/Reuters

Американка по имени Эмили обвинила режиссера Шона Бейкера в краже идеи к фильму «Анора». Об этом сообщает Telegram-канал «Итс Бритни, битч» со ссылкой на соцсети девушки.

«Я наконец-то посмотрела «Анору», и я устала молчать. В 2015 году я снималась в пилотном эпизоде сериала «The Skill Set» о стриптизерше с Брайтон-Бич по имени Энни, которая попадает в сети русской мафии после того, как ее богатый парень уходит», — заявила женщина.

Сценарий сериала написала подруга Эмили, начинающая сценаристка Алана Мэсси. Девушка утверждает, что она даже связывалась с режиссером Шоном Бейкером, чтобы тот просмотрел пилотный выпуск их шоу — и, как утверждает она, режиссер дал им советы по дальнейшей работе. По словам девушки, Бейкер не только позаимствовал идею к «Аноре», но также украл идею с костюмом школьницы у главной героини.

Эмили пояснила, что решила придать историю огласке, поскольку устала от того, что богатые и влиятельные мужчины воруют идеи у женщин. Она добавила, что не стремится к славе и уже не работает актрисой. Эмили отметила, что обнародовать информацию ее спровоцировало то, что на днях она была уволена из государственной компании в рамках оптимизации кадров.

Комедийная инди-драма Шона Бэйкера «Анора» рассказывает о стриптизерше Эни (Майки Мэдисон), которая заводит роман с сыном русского олигарха Иваном (Марк Эйдельштейн). Актер Юра Борисов сыграл в драмеди «решалу» Игоря, а Екамасова и Алексей Серебряков — родителей мажора Вани.

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