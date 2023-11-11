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Граймс 12 раз безуспешно пыталась передать Маску документы об опеке

Адвокаты певицы Граймс 12 раз пытались передать Илону Маску документы об опеке

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Charles Sykes/Invision/AP

Адвокаты певицы Граймс 12 раз безуспешно пытались передать миллиардеру Илону Маску судебные документы об опеке над их троими детьми. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на дополнение к иску Граймс.

Уточняется, что 35-летняя канадская певица наняла четверых адвокатов, которые с 13 по 20 октября посетили места жительства и работы Маска в Техасе и Калифорнии, а также площадки, на которых приземляется его самолет, однако 52-летнего миллиардера нигде не было.

Согласно американскому закону, для хода дела об опеке нужно, чтобы ответчик получил документы в руки.

Адвокатам пришлось оставить документы охранникам в компаниях, управляемых Маском, — X, Tesla и SpaceX.

29 сентября певица Граймс подала в суд ходатайство об установлении родительских отношений. Документ направлен на то, чтобы суд установил законных родителей ребенка, если они не состоят в браке. Граймс также жаловалась, что Маск не дает ей видеть трехлетнего сына по имени Экс Эш Эй-Твелв.

Позже Граймс подала в суд встречный иск об опеке против Маска, возражая, что его документы были поданы в штате Техас. По мнению певицы, дело о разделении опеки не должно решаться в Техасе, поскольку ни она, ни их общие дети в штате не проживают.

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