Граймс 12 раз безуспешно пыталась передать Маску документы об опеке

Адвокаты певицы Граймс 12 раз безуспешно пытались передать миллиардеру Илону Маску судебные документы об опеке над их троими детьми. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на дополнение к иску Граймс.

Уточняется, что 35-летняя канадская певица наняла четверых адвокатов, которые с 13 по 20 октября посетили места жительства и работы Маска в Техасе и Калифорнии, а также площадки, на которых приземляется его самолет, однако 52-летнего миллиардера нигде не было.

Согласно американскому закону, для хода дела об опеке нужно, чтобы ответчик получил документы в руки.

Адвокатам пришлось оставить документы охранникам в компаниях, управляемых Маском, — X, Tesla и SpaceX.

29 сентября певица Граймс подала в суд ходатайство об установлении родительских отношений. Документ направлен на то, чтобы суд установил законных родителей ребенка, если они не состоят в браке. Граймс также жаловалась, что Маск не дает ей видеть трехлетнего сына по имени Экс Эш Эй-Твелв.

Позже Граймс подала в суд встречный иск об опеке против Маска, возражая, что его документы были поданы в штате Техас. По мнению певицы, дело о разделении опеки не должно решаться в Техасе, поскольку ни она, ни их общие дети в штате не проживают.

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