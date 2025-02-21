Граймс обратилась к Маску с призывом о срочной помощи

Певица Граймс обратилась к Маску по поводу медицинского кризиса их ребенка

Бывшая подруга Илона Маска певица Граймс обратилась к миллиардеру с призывом о срочной помощи, которая требуется их общему ребенку. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что Граймс обратилась к Маску в социальной сети X перед началом конференции консерваторов в Вашингтоне, на которой присутствовал предприниматель.

Певица попросила своего бывшего отреагировать на «медицинский кризис нашего ребенка». Граймс утверждает, что эта ситуация требует немедленного внимания, ее нельзя игнорировать. Певица подчеркнула, что Маск может связаться с ней через третьих лиц.

Позднее Граймс удалила публикацию.

Она объяснила, что сделала это потому, что если бы ее обращение попало бы под теневой бан и не вызвало бы ответной реакции, то это был бы очередной «медийный цирк за счет детей».

В 2023 году сообщалось, что адвокаты Граймс 12 раз безуспешно пытались передать Маску судебные документы об опеке над их троими детьми.

Ранее Маск одним словом отреагировал на новость о рождении у него 13-го ребенка.