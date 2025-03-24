Жена Natan сняла мини-сериал об отношениях с певцом

Жена Natan, блогерша Анастасия Швецова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снимет мини-сериал об отношениях с певцом.

Мини-сериал будет состоять из шести Instagram-рилсов, которые будут выходить каждые пару дней.

«Я долго думала, стоит ли мне это делать. Стоит ли мне открывать свою душу, рассказывать о том, что происходило в моей жизни, о том, через что я прошла. Но в какой-то момент я поняла: эта история – не только о нас. Она о любви, о трудностях, о том, как мы меняемся и растем», — поделилась блогерша.

Швецова заявила, что расскажет о своей жизни и отношениях честно и открыто. Она объяснила, что делает это не для того, чтобы оправдаться или что-то доказать, а чтобы поделиться опытом. Блогерша поделится, как научилась любить. А также о том, как поняла, что жертвовать собой ради других – это не любовь и не забота.

«Эта история – не про идеальную жизнь. Это про реальность. Про то, как любовь и к себе, и к окружающим требует труда. Про то, как важно работать над собой, про то, как мы можем меняться», — заявила жена артиста.

15 октября 2024 года Natan (Натан Миров) рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком.

Natan также целовался с певицей Бьянкой на проекте. Артистка рассказывала, что делала это ради хайпа и не имела к исполнителю никаких чувств.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

18 марта издание Super сообщило, что Мирова застали вместе с супругой на его дне рождения. По их данным, все мероприятие артист не отходил от жены и посвящал ей песни.

Ранее Natan рассказал о борьбе с депрессией.