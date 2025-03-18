Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский актер снялся полностью голым в американском сериале «Белый лотос»

Актер Колокольников предстал полностью голым в зарубежном сериале «Белый лотос»
close
HBO

Российский актер Юрий Колокольников предстал полностью обнаженным в пятой серии сериала от HBO «Белый лотос». Вырезку из шоу публикует «Только никому».

По сюжету сериала Колокольников подбегает к бассейну в штанах — и, снимая с себя всю одежду, прыгает в воду.

Telegram-канал напоминает, что создатели сериала показывают все без цензуры. В одной из серий пришлось полностью обнажиться актеру Джейсону Айзексу. Однако российские стриминги, утверждает «Только никому», изменили эту сцену: они укрупнили Айзекса, чтобы было не видно, как он развязывает халат.

О том, что Юрий Колокольников снялся в «Белом лотосе», стало известно 28 января. Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube.

Премьера первой серии третьего сезона сериала «Белый лотос» состоялась 18 февраля. Действие новых эпизодов разворачивается в Таиланде. К своей роли из первого сезона — менеджера спа-салона — вернулась Наташа Ротуэлл. В шоу также снялись Лесли Бибб («Железный человек»), Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Эми Лу Вуд («Сексуальное просвещение») и другие.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной школы в Нижнем Новгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами