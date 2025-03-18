Российский актер снялся полностью голым в американском сериале «Белый лотос»

Российский актер Юрий Колокольников предстал полностью обнаженным в пятой серии сериала от HBO «Белый лотос». Вырезку из шоу публикует «Только никому».

По сюжету сериала Колокольников подбегает к бассейну в штанах — и, снимая с себя всю одежду, прыгает в воду.

Telegram-канал напоминает, что создатели сериала показывают все без цензуры. В одной из серий пришлось полностью обнажиться актеру Джейсону Айзексу. Однако российские стриминги, утверждает «Только никому», изменили эту сцену: они укрупнили Айзекса, чтобы было не видно, как он развязывает халат.

О том, что Юрий Колокольников снялся в «Белом лотосе», стало известно 28 января. Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube.

Премьера первой серии третьего сезона сериала «Белый лотос» состоялась 18 февраля. Действие новых эпизодов разворачивается в Таиланде. К своей роли из первого сезона — менеджера спа-салона — вернулась Наташа Ротуэлл. В шоу также снялись Лесли Бибб («Железный человек»), Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Эми Лу Вуд («Сексуальное просвещение») и другие.

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