Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной школы в Нижнем Новгороде

Актер Эйдельштейн провел встречу с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде

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Актер Марк Эйдельштейн поговорил с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде. Видео с артистом публикует Super.ru в своем Telegram-канале.

В беседе со школьниками Эйдельштейн рассказал, что важно изучать иностранные языки. По словам звезды «Аноры», хорошее знание английского языка придало ему уверенности в Голливуде.

«Какие ощущения [я испытал на «Оскаре»]? Благодать, тупо благодать», — поделился артист.

Эйдельштейн пришел на встречу со школьниками с двумя подарочными пакетами и ананасом.

Российский актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Фильм побил рекорд премии.

16 марта Telegram-канал Mash сообщал, что якобы военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна, поскольку у него закончилась отсрочка от армии. Однако позднее представитель актера опровергла эту информацию.

Ранее сообщалось, что звезда «Папиных дочек» признался в звездной болезни.