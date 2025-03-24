«Я так много никогда не плакал»: Сергей Лазарев о годовщине трагедии с братом

Певец Сергей Лазарев рассказал о годовщине трагедии со старшим братом Павлом. В своем Telegram-канале артист показал архивное детское фото с ним.

На фото мальчики позируют на Арбате в новых спортивных костюмах.

Павла Лазарева не стало 23 марта 2015 года в больнице из-за осложнений после аварии.

«Я был на гастролях, мне сообщили ночью, когда я был в переезде между городами. Я так много никогда не плакал…» — признается он.

Лазарев отметил, что во взрослой жизни они с братом не были близки, пытаясь доказать друг другу свою независимость. Однако артист рассчитывал, что во взрослой жизни они станут ближе, как в детстве. В годовщину кончины брата он заглянул на кладбище.

«И я опять не смог сдержать слез! От понимания невозвратности жизни, от упущенных возможностей, и пустых нервов, и переживаний из-за того, кто и что скажет! Все это бренно! Мы не вечны…» — написал он, призвав поклонников беречь близких.

Накануне Григорий Лепс посетил открытие памятника у «Крокус Сити Холла».

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