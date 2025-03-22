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Григорий Лепс посетил открытие памятника у «Крокус Сити Холла»

Певец Лепс пришел на открытие мемориала напротив «Крокус Сити Холла»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс посетил открытие мемориала у концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Лепс присоединился к сотням человек, пришедшим возложить цветы в память о людях, которым не удалось спастись в теракте на концерте группы «Пикник» год назад. 62-летний исполнитель был среди звезд, шоу которых должны были состояться на площадке в 2024 году.

В церемонии открытие также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Слово дали людям, чьи семьи затронула трагедия.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Недавно сообщалось, что Следственный комитет России завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале.

Ранее в СК России рассказали, кто организовал теракт в «Крокусе».

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