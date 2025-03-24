Бывший адвокат Ефремова рассказал, заслужил ли актер УДО

Бывший адвокат заслуженного артиста Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал, заслужил ли актер условно-досрочного освобождения (УДО). Юриста цитируют «Аргументы и факты».

По мнению Алешкина, Ефремов заслуживает свободы.

«Я думаю, человек встал на путь исправления и заслуживает того, чтобы было проявлено некое снисхождение, чтобы его освободили», – сказал он.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

В Алексеевском районном суде Белгородской области 24 марта проходило заседание по вопросу о досрочном освобождении Михаила Ефремова из исправительной колонии. По результатам заседания Ефремову одобрили УДО.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.