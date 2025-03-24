Актер Михаил Ефремов выходит на свободу, суд одобрил УДО

Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение, сообщает Telegram-канал Mash. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО.

«Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года», — говорится в сообщении канала.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которым Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался, исповедовался и причащался в храме. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.