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Полиция проверит треш-стримера, разбившего бутылку о голову тульчанки

В Туле полиция проверит деятельность блогера, разбившего бутылку о голову девушки в прямом эфире
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Кадр из видео/Telegram-канал «Myslo»

В Туле трэш-стример разбил бутылку о голову девушки в прямом эфире. Об этом сообщило местное издание MySlo.

Блогер ведет Telegram-канал с откровенными видеороликами, на которых демонстрирует обнаженных девушек, нарушения правил дорожного движения и сцены насилия.

По информации издания, блогер снимает коттедж в Пролетарском районе и за донаты от зрителей набивает гостьям прямых эфиров татуировки, дает им пощечины, шлепает, выпивает.

Недавно во время стрима он разбил бутылку о голову участницы эфира. Тульчанка упала, другие гости стрима выглядели шокированными таким поворотом.

Накануне трэш-блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.

Ранее суд оправдал стримера из Ярославля по делу об угрозах Мизулиной.

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