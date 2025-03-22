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Меллстроя вызвали на допрос в Черногории

Блогера Меллстроя вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории
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Телеграм-канал «MELLSTROY ДВИЖ»

Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос посольство РФ в Черногории. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

МВД России связалось с черногорскими властями через дипломатов и направило треш-стримеру уведомление о вызове в органы в ближайшие дни.

Следствие, помимо неуплаты налогов и отмывания денег, заинтересовалось и избиением девушки на стриме в 2020 году. У пострадавшей Алены Ефремовой тогда диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Предположительно, Меллстрой не посещал исправительные работы в течение шести месяцев, назначенные ему в качестве наказания за побои.

Брату и матери Меллстроя тоже пришли бумаги — родственников блогера ждут в посольстве на следующей неделе в качестве свидетелей по делу об отмывании и легализации денег. В России их вызывали на допрос в МВД в середине марта.

Бурима, его мать Наталью и брата Сергея подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей.

Mash сообщал, что мать и брат стримера приобрели несколько люксовых машин за криптовалюту и записали их на друзей Андрея. Речь идет об автомобилях Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long, Ferrari. По аналогичной схеме было приобретено несколько квартир за 30 миллионов рублей.

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