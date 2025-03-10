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Суд оправдал стримера из Ярославля по делу об угрозах Мизулиной

ТАСС: стримера из Ярославля признали невиновным по делу об угрозах Мизулиной
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МВД России/Евгений Горбачев/РИА Новости

Кировский районный суд Ярославля освободил треш-стримера Аслана Дурдиева от наказания в связи с истечением срока давности и отсутствием состава преступления по делу об угрозе убийством главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом пишет ТАСС.

«Признать невиновным по эпизоду угрозы убийством и оправдать», — сказала судья Елена Сергеева.

Мизулина обратила внимание на Дурдиева в прошлом году, сообщив, что он серьезно избил человека в прямом эфире YouTube. Она направила обращение в МВД с просьбой провести проверку и позже сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.

Сторона обвинения утверждала, что летом 2021 года он избил 28-летнего местного жителя, из-за чего у потерпевшего было обезображено лицо.

Кроме того, в ночь на 13 февраля 2024 года треш-стример пьяным на онлайн-трансляции высказал в адрес Мизуллиной угрозы расправы с использованием оскорблений и ненормативной лексики.

Ранее треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной деньги за моральный ущерб.

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