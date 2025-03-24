Ковальчук назвала Чумакова своим господином на фоне скандала с абьюзом

Певец Алексей Чумаков на фоне скандала с абьюзом поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивной записью передачи шоумена Андрея Малахова «Прямой эфир».

В передаче он принимает Малахова в гостях, хлопает своей супруге телеведущей Юлии Ковальчук, подносящей мужчинам еду. Та, в свою очередь, называет супруга своим господином.

«Абьюзирую как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина — под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно)», — пошутил в подписи он.

Чумаков недавно признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

После этого Чумаков назвал критиков «завистниками и глупцами», выяснил значение слова «абьюз» (в психологическом насилии его обвиняли подписчики) и заявил, что жена его «абьюзит».

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.