Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ковальчук назвала Чумакова своим господином на фоне скандала с абьюзом

Певец Чумаков на шоу Малахова похлопал жене, назвавшей его своим господином
close
Россия 1

Певец Алексей Чумаков на фоне скандала с абьюзом поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивной записью передачи шоумена Андрея Малахова «Прямой эфир».

В передаче он принимает Малахова в гостях, хлопает своей супруге телеведущей Юлии Ковальчук, подносящей мужчинам еду. Та, в свою очередь, называет супруга своим господином.

«Абьюзирую как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина — под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно)», — пошутил в подписи он.

Чумаков недавно признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

После этого Чумаков назвал критиков «завистниками и глупцами», выяснил значение слова «абьюз» (в психологическом насилии его обвиняли подписчики) и заявил, что жена его «абьюзит».

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами