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Чумаков после скандала узнал, что такое абьюз: «Наверное, подам в суд»

Певец Чумаков заявил, что жена его абьюзит
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Певец Алексей Чумаков признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что только после скандала узнал значение слова «абьюз».

Чумаков объяснил, что абьюз – это психологическое, физическое и экономическое насилие над близким человеком. Артист пошутил, что жена его абьюзит.

«Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе!» — заявил исполнитель.

Чумаков назвал «самым страшным», что с него стаскивают одеяло, как только в спальню приходит старшая дочь.

«И если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло – обидно. Наверное, подам в суд», — отметил артист.

Певец добавил, что после критики его слов о выборе жены старается не смотреть в сторону «завистников и глупцов», лишенных иронии.

Чумаков признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Ранее Борисова уличила Чумакова в изменах жене.

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