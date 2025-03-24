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Концерт Лолиты отменили в еще одном российском городе

В Костроме отменили концерт певицы Лолиты после жалоб горожан
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Анна Чеченкова

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в еще одном российском городе. Об этом сообщает издание top24.news.

Отменен сольный концерт 61-летней звезды, который должен был пройти в Костроме в концертном зале «Губернский». Известно, что на Лолиту жаловался ярославский общественник.

«Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан, опубликованных в сети Интернет и поступающих в адрес департамента культуры Костромской области и в адрес ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»», — объяснили в департаменте культуры Костромской области.

Деньги покупатели билетов могут вернуть по месту их приобретения.

7 марта сорвалось выступление певицы в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

В феврале 2025 года Милявская рассказывала, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. В Томске, отмечала артистка, организовали сбор подписей против нее в храме. Отмене ее выступлений также посодействовала военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки».

Ранее Мария Захарова объяснила черной полосой отмену концертов Лолиты Милявской.

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