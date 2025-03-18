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В МИД РФ отреагировали на «отмену» Лолиты Милявской

Мария Захарова объяснила черной полосой отмену концертов Лолиты Милявской
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на YouTube-канале «ШБ-шоу» об «отмене» певицы Лолиты Милявской.

Захарова усомнилась, что исполнительницу запрещают на государственном уровне.

«Ничего себе «отменяют», она была у Владимира Соловьева!» — напомнила дипломат.

По словам Захаровой, она никак не может повлиять на то, что Лолита вынуждена отменить свой тур из-за жалоб общественников.

«Это не ко мне. Разные бывают полосы — черные и белые», — заявила она.

Также Захарова пошутила, что единственным артистом, которого она хотела бы «отменить», является президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас концерты Лолиты Милявской массово отменяют в России: 7 марта сорвалось ее выступление в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

В феврале 2025 года Милявская сообщала, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. В Томске, отмечала артистка, организовали сбор подписей против нее в храме. Отмене ее выступлений также посодействовала военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки».

Ранее сообщалось, что писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) отреагировал на возбуждении уголовного дела против него в России.

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