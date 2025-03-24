Американский комик получит премию имени Марка Твена

Американский комик Конан О'Брайен будет удостоен премии имени Марка Твена в области юмора. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, церемония награждения пройдет в Кеннеди-центре.

Отмечается, что О'Брайен был ведущим на вручении «Оскара» и «планирует вернуться в роли ведущего в следующем году».

О'Брайен известен как ведущий вечерних комедийных ток-шоу, таких как «Поздней ночью с Конаном О'Брайеном» и «Вечернее шоу с Конаном О'Брайеном». Также он популярен в США за свой остроумный и саркастический стиль интервьюирования. В мире комедии О'Брайена ценят за его абсурдный, интеллектуальный и самоуничижительный юмор.

До этого актер и комик Ивэн Шафран поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, снятым на флешмобе в Голливуде в честь российского актера Юры Борисова. В ролике лысые мужчины стоят посреди улицы с золотистыми шариками, на которых изображен портрет артиста. Они одеты во все черное, подобно герою Борисова в драмеди «Анора», которая выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. При этом Юра Борисов свою награду не получил.

Ранее Зеленский допустил, что снова станет юмористом.