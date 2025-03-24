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Назван фильм, ставший лидером кинопроката в России и СНГ

Лидером кинопроката в России на выходных стал семейный фильм «Пальма 2»
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Depositphotos

Семейный фильм «Пальма 2» стал лидером кинопроката по итогам выходных. Он заработал 145,5 млн рублей в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ), сообщил портал kinobusiness.com.

Второе место по кассовым сборам заняла фантастическая комедия «Ждун», которая заработала 93,5 млн рублей.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» откатился на третье место, собрав на выходных 73 млн рублей.

Сказка «Царевна-лягушка», которая на протяжении двух недель была лидером проката, заняла четвертую строчку рейтинга с 66,2 млн рублей.

На пятом месте расположилась сказки «Белоснежка», которая собрала в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 35 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России посещаемость кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Так, в феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина», снятый режиссером Феликсом Умаровым.

Ранее в фильме «Летучий корабль» заменили критиковавших СВО актеров.

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