Россияне предпочли сказку о лягушке фильму с Юрой Борисовым

Российский фильм-сказка «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в РФ и СНГ, заработав 121 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На прошлой неделе председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказывал, что сначала этому семейному комедийному фильму прогнозировали в общей сложности около 1 млрд руб. в прокате. Однако позже, когда картину посмотрели, поняли, что она соберет максимум 500 млн руб.

За «Царевной-лягушкой» следует фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в заглавной роли. Он тоже остался на второй строчке рейтинга с 104,2 млн руб. Тройку лидеров по сборам замыкает ретро-детектив с Милошем Биковичем «Красный шелк» (55,8 млн руб.). Остросюжетный приключенческий фильм связан с российско-китайскими отношениями в 1927 году. В картине фигурируют секретные документы, иностранные разведчики и Транссибирский экспресс.

В топ-5 также вошел мультфильм «Зверопоиск» про отлов сбежавших животных. Он только вышел в прокат и успел заработать 53,4 млн руб. Пятерку лидеров замыкает спортивная драма о великой фигуристке Ирине Родниной «Роднина» с 51,9 млн руб.

Ранее актер рассказал о нарушении дисциплины на съемках «Царевны-лягушки».