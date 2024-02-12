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В «Летучем корабле» заменили критиковавших спецоперацию артистов

Фильм «Летучий корабль» выйдет позже из-за замены артистов

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Контент-Клуб

Продюсеры фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» перенесли картину на новую дату. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», киносказка выйдет 21 марта.

Фильм о матросе Иване и принцессе Забаве снимали более четырех лет, и съемки были завершены еще до начала спецоперации России на Украине. По словам продюсеров, трех актеров, критиковавших спецоперацию, пришлось заменить.

«Если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех. Это картина для семейного просмотра, которую мы хотим выпустить на экран под весенние каникулы. Нам важно, чтобы ничто не омрачало впечатление от всеми любимого сказочного сюжета и музыки Максима Дунаевского», — рассказали авторы картины.

Выход «Летучего корабля» планировался на 7 марта. Сейчас картина ждет выдачи прокатного удостоверения на новую дату.

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