В российских кинотеатрах отметили дефицит кассовых фильмов

«Ъ»: посещаемость кинотеатров в России за год сократилась на треть

Посещаемость российских кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. По мнению экспертов, даже повышение цен на билеты не позволит сохранить кассовые сборы на уровне 2024 года. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина».

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли лидировал в прокате три недели подряд и собрал 168,5 млн рублей за неделю с 27 февраля по 2 марта. Премьера фильма состоялась 14 февраля 2025 года. На втором месте оказалась лента «Красный шелк» Андрея Волгина, собрав 122,3 миллиона рублей за уикэнд. На третьей строчке — американский фильм «Обезьяна» (82,5 миллиона рублей за уикэнд).

Ранее сообщалось, что фильм «Пророк» привел к росту интереса к творчеству Пушкина в России.