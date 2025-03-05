Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских кинотеатрах отметили дефицит кассовых фильмов

«Ъ»: посещаемость кинотеатров в России за год сократилась на треть
close
Централ Партнершип

Посещаемость российских кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. По мнению экспертов, даже повышение цен на билеты не позволит сохранить кассовые сборы на уровне 2024 года. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина».

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли лидировал в прокате три недели подряд и собрал 168,5 млн рублей за неделю с 27 февраля по 2 марта. Премьера фильма состоялась 14 февраля 2025 года. На втором месте оказалась лента «Красный шелк» Андрея Волгина, собрав 122,3 миллиона рублей за уикэнд. На третьей строчке — американский фильм «Обезьяна» (82,5 миллиона рублей за уикэнд).

Ранее сообщалось, что фильм «Пророк» привел к росту интереса к творчеству Пушкина в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами