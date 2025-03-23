Организаторы стендапов массово начали цензурить выступления

Организаторы стендапов начали вводить цензуру в выступления комиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, заказчики мероприятия просят проверять программу выступлений. Юмористы должны соблюдать цензуру – не шутить о политике и не исполнять «треш» на сцене. Иначе комикам грозит черный список.

Как отмечает Mash, многие артисты отменяют концерты, когда речь идет о проверке материала. Издание утверждает, что массовая цензура началась после скандала на выступлении Артемия Останина.

15 марта Следственный комитет России открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в связи с высказываниями Останина. Заявлялось, что артист якобы «высказывал негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника СВО. 19 марта Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика по делу о разжигании ненависти.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», Останин в феврале во время записи шоу «Третий канал» рассказал о том, что на него в метро наехал инвалид, и назвал мужчину «скейтером без ног». По словам комика, он попросил наехавшего на него «не гонять так сильно», но проходящая женщина обвинила его в хамстве.

Ранее МВД Белоруссии опровергло информацию об избиении комика Артемия Останина.