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Представитель Жилина об операции музыканта: «Не все так страшно»

Директор Жилина сообщила, что дирижер чувствует себя неплохо
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор Сергея Жилина сообщила в беседе с ТАСС, что дирижер находится в московской больнице.

Представительница музыканта отметила, что Жилин чувствует себя неплохо.

«Да, Жилин в больнице, не все так страшно, как пишут», — рассказала директор артиста.

23 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Сергея Жилина экстренно госпитализировали и прооперировали. По данным издания, дирижер жаловался на сильную боль в брюшной полости. Его состояние оценивали как стабильное.

Ведущая «Голоса» Яна Чурикова подтвердила экстренную госпитализацию дирижера. Она попросила журналистов не задавать сотрудникам оркестра Жилина «Фонограф» лишних вопросов и дать дирижеру спокойно заняться здоровьем. Телеведущая назвала композитора человеком, который живет ради музыки.

Жилин является руководителем музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». В 2005 году композитор удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2019-м — народного.

Ранее Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации.

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