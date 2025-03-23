Представитель Жилина об операции музыканта: «Не все так страшно»

Директор Сергея Жилина сообщила в беседе с ТАСС, что дирижер находится в московской больнице.
Представительница музыканта отметила, что Жилин чувствует себя неплохо.
«Да, Жилин в больнице, не все так страшно, как пишут», — рассказала директор артиста.
23 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Сергея Жилина экстренно госпитализировали и прооперировали. По данным издания, дирижер жаловался на сильную боль в брюшной полости. Его состояние оценивали как стабильное.
Ведущая «Голоса» Яна Чурикова подтвердила экстренную госпитализацию дирижера. Она попросила журналистов не задавать сотрудникам оркестра Жилина «Фонограф» лишних вопросов и дать дирижеру спокойно заняться здоровьем. Телеведущая назвала композитора человеком, который живет ради музыки.
Жилин является руководителем музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». В 2005 году композитор удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2019-м — народного.
Ранее Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации.