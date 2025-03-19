Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации

Режиссер Никита Михалков в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о своей госпитализации.

Михалков отметил, что вернулся с гастролей в Воронеже и записал новый выпуск своей авторской программы «Бесогон».

«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — заявил артист.

19 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что Михалков был госпитализирован из-за серьезных проблем с сердцем. Как утверждает издание, режиссеру стало плохо в начале марта. У него якобы резко поднялось давление.

Никита Михалков начал сниматься в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем». В 1967 году он дебютировал как режиссер, сняв картину «И эти губы, и глаза зеленые…». Он наиболее известен по проектам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем», «12». В 1984-м кинематографист удостоился звания народного артиста РСФСР.

Ранее жена Ливанова опровергла слухи о найденной опухоли у артиста.