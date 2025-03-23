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Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж

Певица Ирина Дубцова рассказала, что выйдет замуж
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dubtsova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Ирина Дубцова проговорилась в беседе с Telegram-каналом ROCKET MAG, что выйдет замуж.

Дубцова рассказала об этом, когда обсуждала Прохора Шаляпина. Она усомнилась, что сможет помочь коллеге в подборе репертуара.

«Понимаешь, мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока только 43. То есть я ему не подхожу для этого дела. Это А. И Б – я практически замуж, в целом. Это я вслух сказала?» — отметила исполнительница.

Ирина Дубцова была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006-м у них родился сын Артем. Вскоре после появления на свет малыша пара рассталась. По словам артистки, причиной развода стало то, что супруг критиковал ее внешность после родов.

В октябре 2024 года Дубцова рассказала, что начнет делиться подробностями своих отношений, когда выйдет замуж. Артистка отметила, что была бы не против снова пойти под венец. Однако она не ставит это своим приоритетом.

Дубцова добавила, что не ищет партнера только по финансовому статусу. Она не будет любить мужчину за количество денег на его счете.

Ранее Ирина Дубцова рассекретила новые отношения.

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