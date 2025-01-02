Ирина Дубцова рассекретила новые отношения: «Мои итоги года»

Певица Ирина Дубцова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией со своим новым возлюбленным, личность которого она решила не раскрывать.

Дубцова опубликовала совместное фото с мужчиной, которого в комментариях сравнили с актером Максимом Авериным. Певица позировала на фото в блестящем облегающем мини-платье и черном пиджаке свободного кроя. Мужчина был одет в серый классический костюм и белую рубашку.

«Что ж. Мои итоги года», — сообщила исполнительница.

Подписчики 42-летней Дубцовой порадовались за артистку. Они также поздравили знаменитость с Новым годом.

«Наконец-то! Женского счастья! От всей души»; «Идеально подходите»; «Красивые оба»; «Я чуть не упала. Думала, что это Максим Аверин», — написали под постом.

Певица воспитывает первенца от солиста группы Plazma Романа Черницына. В 2023 году сын артистов поступил в МГИМО, он стал студентом факультета управления и политики.

Дубцова признавалась, что смогла сохранить дружеские отношения с бывшим супругом, и он в любой момент может приехать к ней в гости.

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