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Ирина Дубцова сообщила, когда раскроет свою личную жизнь

Певица Ирина Дубцова заявила, что расскажет о личной жизнь после свадьбы

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Пресс-служба/START

Певица Ирина Дубцова призналась в беседе с Hello!, что не дает комментарии по поводу своей личной жизни.

Дубцова отметила, что начнет делиться подробностями своих отношений, когда выйдет замуж. Артистка рассказала, что была бы не против снова пойти под венец. Однако она не ставит это своим приоритетом.

«Ну а что, мне сто лет, что ли? Да и в сто лет замуж выходят… Просто я не ставлю для себя глобальную цель — быть замужем. Это не моя ежедневная аффирмация», — поделилась исполнительница.

Дубцова добавила, что не ищет партнера только по финансовому статусу. Она не будет любить мужчину за количество денег на его счете.

«Другой вопрос, что несостоятельный мужчина мне вряд ли и попадется. В моем круге общения таких просто нет», — поделилась артистка.

Ирина Дубцова была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006-м у них родился сын Артем. Вскоре после появления на свет малыша пара рассталась. По словам артистки, причиной развода стало то, что супруг критиковал ее внешность после родов.

Ранее продюсер раскрыл гонорар Ирины Дубцовой.

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