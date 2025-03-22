Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В полиции смеялись»: комик Бебуришвили рассказал, как его «развели» на 5 млн рублей

Мошенники обманули комика Бебуришвили на 5 млн рублей «на поддержку ВСУ»
close
LABELSMART/YouTube

Российский стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал в своем выступлении, как мошенники выманили у него более 5,2 млн руб. Об этом сообщает Baza.

«Спасибо, что не стесняетесь смеяться над этим, в полиции тоже смеялись», — сказал юморист в начале номера.

Он рассказал, что 5 февраля ему позвонили мошенники, которые представились сотрудниками «Почты России». Получив от него код из SMS-сообщения, они получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Вскоре ему в Telegram позвонили из «Госуслуг» и сообщили, что на его имя оформлена доверенность на оформление средств.

«Мошенники запугали стендапера тем, что средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он получит срок за поддержку терроризма», — пишет Telegram-канал.

Бебуришвили признался, что из-за схемы с переводом денег на «безопасный счет» лишился суммы в 5 млн 245 тыс. рублей. Во время выступления он пошутил, что своим номером хочет «отбить» эти деньги.

В конце декабря блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что ее обокрали на Бали. Мошенники списали $31 тыс. (примерно 3 млн руб. — «Газета.Ru») со счета под видом покупки с какого-то сайта.

Ранее Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил о распространении фейковой рекламы от его имени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами