«В полиции смеялись»: комик Бебуришвили рассказал, как его «развели» на 5 млн рублей

Российский стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал в своем выступлении, как мошенники выманили у него более 5,2 млн руб. Об этом сообщает Baza.

«Спасибо, что не стесняетесь смеяться над этим, в полиции тоже смеялись», — сказал юморист в начале номера.

Он рассказал, что 5 февраля ему позвонили мошенники, которые представились сотрудниками «Почты России». Получив от него код из SMS-сообщения, они получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Вскоре ему в Telegram позвонили из «Госуслуг» и сообщили, что на его имя оформлена доверенность на оформление средств.

«Мошенники запугали стендапера тем, что средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он получит срок за поддержку терроризма», — пишет Telegram-канал.

Бебуришвили признался, что из-за схемы с переводом денег на «безопасный счет» лишился суммы в 5 млн 245 тыс. рублей. Во время выступления он пошутил, что своим номером хочет «отбить» эти деньги.

В конце декабря блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что ее обокрали на Бали. Мошенники списали $31 тыс. (примерно 3 млн руб. — «Газета.Ru») со счета под видом покупки с какого-то сайта.

Ранее Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил о распространении фейковой рекламы от его имени.