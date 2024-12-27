У Айзы украли три миллиона рублей на Бали

Блогерша Айза сообщила о краже 3 млн рублей с банковской карты на Бали

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее обокрали на Бали.

В беседе с Super.ru знаменитость пояснила, что у нее украли $31 тыс. (примерно 3 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Газеты.Ru») с банковской карты. Мошенники просто списали деньги со счета под видом покупки с какого-то сайта.

«Очень расстроенная. Не самый приятный подарок к Новому году», — заявила бывшая жена Гуфа.

На данный момент Айза находится в индонезийском банке и надеется, что его сотрудники помогут ей решить этот вопрос.

Бизнесвумен живет на Бали. Она отмечала, что переехала на остров в том числе ради ментального здоровья. И недавно знаменитость купила там землю. Айза рассказала об этом подписчикам, признавшись, что мечтала о доме на берегу Индийского океана.

В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой блогерша рассказывала, что занялась недвижимостью на Бали — и «теперь она меньше делает, но больше зарабатывает». Знаменитость выкупает земли, обустраивает их, а затем перепродает дороже.

Ранее сообщалось, что суд Москвы взыскал с комика Долгополова 39 тыс. рублей за срыв концерта.