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Эрмитаж прокомментировал скандал с московской блогершей

В Эрмитаже заявили, что пожаловавшаяся на музей девушка проводила коммерческую съемку
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Государственный Эрмитаж прокомментировал скандал с московской блогершей Алексой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

По словам представителей учреждения культуры, пожаловавшаяся на музей блогерша проводила в музее коммерческую съемку с целью рекламы бренда, а не просто фотографировалась.

В Эрмитаже уточнили, что перед посещением Эрмитажа подруг проинформировали о стоимости коммерческой съемки.

«Однако девушки заверили, что это не входит в их планы и отправились в залы», — добавили в Эрмитаже.

В музее считают завирусившуюся жалобу блогерши на то, что ее с подругой не пустили в музей в нарядных образах, попыткой заработать на имени Эрмитажа.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — добавили в музее.

Известно, что разрешение на коммерческую фотосессию в Эрмитаже стоит 10 тысяч рублей.

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