Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Фанаты Бейонсе высмеяли ее восковую копию в Музее мадам Тюссо

В Музее мадам Тюссо выставили непохожую восковую статую Бейонсе

close
100%
K Asif/The India Today Group via Getty Images

Поклонники Бейонсе высмеяли ее, на их взгляд, непохожую восковую копию, выставленную в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Блэкпуле (Великобритания). Об этом сообщает TMZ.

7 февраля музей представил фигуры певиц Бейонсе и Леди Гаги. Если фанаты Гаги остались довольны ее изображением, то статую Бейонсе в сети раскритиковали.

Поклонники артистки считают, что фигура получилась похожей на актрису Лиа Ремини — звезду сериала «Король Квинса».

В разные годы недовольство изображением своих кумиров в Музеях мадам Тюссо выражали поклонники Дуэйна Джонсона, Лил Уэйна, Уилла Смита, Джастина Бибера.

В 2023 году в Музее мадам Тюссо в Сиднее представили восковую фигуру короля Великобритании Карла III. Фигура создавалась в Лондоне на протяжении девяти месяцев. Король Великобритании запечатлен в сером брючном костюме, сиреневой рубашке с галстуком и коричневых туфлях. Британский монарх принял свою фирменную позу, сложив руки за спиной.

Ранее накачанные ягодицы спасли Тейлор Свифт от конфуза на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами