Фанаты Бейонсе высмеяли ее восковую копию в Музее мадам Тюссо

Поклонники Бейонсе высмеяли ее, на их взгляд, непохожую восковую копию, выставленную в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Блэкпуле (Великобритания). Об этом сообщает TMZ.

7 февраля музей представил фигуры певиц Бейонсе и Леди Гаги. Если фанаты Гаги остались довольны ее изображением, то статую Бейонсе в сети раскритиковали.

Поклонники артистки считают, что фигура получилась похожей на актрису Лиа Ремини — звезду сериала «Король Квинса».

В разные годы недовольство изображением своих кумиров в Музеях мадам Тюссо выражали поклонники Дуэйна Джонсона, Лил Уэйна, Уилла Смита, Джастина Бибера.

В 2023 году в Музее мадам Тюссо в Сиднее представили восковую фигуру короля Великобритании Карла III. Фигура создавалась в Лондоне на протяжении девяти месяцев. Король Великобритании запечатлен в сером брючном костюме, сиреневой рубашке с галстуком и коричневых туфлях. Британский монарх принял свою фирменную позу, сложив руки за спиной.

Ранее накачанные ягодицы спасли Тейлор Свифт от конфуза на сцене.