Голливудский актер в последнем интервью рассказал о своей связи с Чарльзом Мэнсоном

Голливудский актер Джек Лилли в одном из последних интервью рассказал о своей связи с одним из самых известных преступников США Чарльзом Мэнсоном. Об этом пишет The Sun.

В 2017 году Лилли рассказывал, что еще подростком начал работать на ранчо Спана в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), где позже основал свой культ одиозный сектант Чарльз Мэнсон. Ранчо принадлежало Джорджу Спану, отцу мачехи Лилли.

Работая на Спана, говорил Лилли, он встречал так называемых «девушек Мэнсона», обсуждавших исчезновение в августе 1969 года рабочего Дональда Ши.

Ши исчез через две недели после того, как банда Мэнсона расправилась с беременной актрисой Шэрон Тейт и ее друзьями. Девушки обсуждали, что Ши больше нет и в его кончине виноват Мэнсон.

«Я сказал: «Вы несете чушь», — вспоминает он.

О преступлениях Мэнсона Лилли узнал позже, а останки Ши нашли только через восемь лет.

Джек Лилли наиболее известен по своей работе в сериале «Маленький домик в прериях». Его не стало 19 марта на 92-м году жизни.

В феврале стало известно, что Netflix выпустит документальный фильм про Чарльза Мэнсона.

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