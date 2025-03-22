Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голливудский актер в последнем интервью рассказал о своей связи с Чарльзом Мэнсоном

Актер Джек Лилли вспомнил, как встречался с общиной преступника Мэнсона
close
Robin L Marshall/Contributor/Getty Images

Голливудский актер Джек Лилли в одном из последних интервью рассказал о своей связи с одним из самых известных преступников США Чарльзом Мэнсоном. Об этом пишет The Sun.

В 2017 году Лилли рассказывал, что еще подростком начал работать на ранчо Спана в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), где позже основал свой культ одиозный сектант Чарльз Мэнсон. Ранчо принадлежало Джорджу Спану, отцу мачехи Лилли.

Работая на Спана, говорил Лилли, он встречал так называемых «девушек Мэнсона», обсуждавших исчезновение в августе 1969 года рабочего Дональда Ши.

Ши исчез через две недели после того, как банда Мэнсона расправилась с беременной актрисой Шэрон Тейт и ее друзьями. Девушки обсуждали, что Ши больше нет и в его кончине виноват Мэнсон.

«Я сказал: «Вы несете чушь», — вспоминает он.

О преступлениях Мэнсона Лилли узнал позже, а останки Ши нашли только через восемь лет.

Джек Лилли наиболее известен по своей работе в сериале «Маленький домик в прериях». Его не стало 19 марта на 92-м году жизни.

В феврале стало известно, что Netflix выпустит документальный фильм про Чарльза Мэнсона.

Ранее Дмитрий Певцов потребовал возвращения худсоветов в кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами