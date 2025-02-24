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Netflix выпустит документальный фильм про Чарльза Мэнсона

Netflix показал первый трейлер фильма о Чарльзе Мэнсоне
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mugshots.org

Компания Netflix представила дебютный трейлер документального фильма CHAOS: The Manson Murders об одиозном сектанте Чарльзе Мэнсоне. Видео доступно на YouTube-канале Netflix.

Авторы проекта намерены подвергнуть сомнению официальную версию событий, связанных с одним из самых резонансных преступлений 1960-х годов.

Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в штате Огайо. При родах в больнице мальчик был зарегистрирован как «безымянный Мэддокс», и лишь спустя неделю получил имя Чарльз Миллз, а вскоре за этим и фамилию Мэддокс. Его матерью была Кэтлин Мэнсон-Байэр-Кавендер, урожденная Мэддокс, родом из Кентукки. На момент рождения сына ей было 16 лет. Кто был его отцом, доподлинно неизвестно.

Чарльз Мэнсон вырос люмпеном, и позже основал культ под названием «Семья». Его последователи совершили ряд жестоких преступлений. Самым кровавым стала расправа над голливудской актрисой Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности, и ее друзьями в ее собственном доме.

Суд над Мэнсоном начался, когда ему было 37.

За свои преступления Мэнсона сначала приговорили к электрическому стулу, однако позже наказание было заменено на пожизненное заключение. Он прожил в тюрьме до 19 ноября 2017 года — до своих 83 лет.

Премьера документального фильма состоится 7 марта на стриминговом сервисе Netflix.

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