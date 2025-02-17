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Пенсионерка из Москвы украла картину известного русского художника

«МК»: пенсионерка из Москвы украла картину русского художника за 2,5 млн рублей
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Sotheby's

Пенсионерка украла у частного коллекционера картину художника Федота Сычкова, приобретенную на аукционе Sotheby's за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Согласно информации издания, коллекционер купил картину «Русские девочки-подружки в снегу» в 2019 году, после чего решил ее продать. Чтобы реализовать полотно, собственник картины обратился к 66-летней москвичке, с которой познакомился через знакомых.

Пенсионерка пообещала, что продаст картину за короткий срок, но сдала ее в ломбард. При этом коллекционеру она говорила, что занимается продажей, и уже нашла покупателя. Когда мужчина потребовал, чтобы женщина вернула полотно назад, то она перестала отвечать на его звонки.

В апреле 2023 года коллекционер обратился в полицию после того, как увидел «Подружек» на одном из московских аукционов. Тверской суд приговорил 66-летнюю жительницу Москвы к трем годам лишения свободы условно.

Картина «Русские девочки-подружки в снегу» была написана художником Федотом Сычковым в 1933 году. На аукционе Sotheby's также выставлялась его картина «Лучшие друзья», ее стоимость доходила до 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Люсю Чеботину обвинили в плагиате Тейлор Свифт.

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