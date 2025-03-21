Филипп Киркоров рассказал, какой подарок сделал ему отец перед смертью

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что отец передал ему фамильный перстень перед смертью. Его слова передает сайт «Страсти».

Киркоров-младший вспомнил, что заглянул к Бедросу Киркорову накануне своего отъезда за границу на съемки.

«Он снял со своей руки этот перстень, который ему достался от его отца. И сказал: «Надень, пожалуйста, я хочу это передать, это фамильный перстень, инициалы нашей фамилии и имена, я хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение», — поделился артист.

Во время прощальной речи Филипп Киркоров также рассказал, что родитель «прожил долгую и счастливую жизнь» и проделал большой творческий путь. Он был потрясающим отцом и любящим, заботливым дедушкой.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Накануне Киркоров-младший признался, что узнал о кончине отца, находясь на съемках за границей. Он заявил, что новость выбила его из строя, но он завершил съемки.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова появилась на похоронах Бедроса Киркорова.