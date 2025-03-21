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Создатели «Гарри Поттера» и «Человека-Паука» могут возглавить франшизу о Бонде

Deadline: Паскаль и Хейман ведут переговоры о продюсировании нового «Бонда»
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MGM

Продюсерами новой бондианы планируют назначить Эми Паскаль («Человек-паук», «Барби») и Дэвида Хеймана, работавшего над фильмами о Гарри Поттере. Об этом сообщает Def=«https://deadline.com/2025/03/bond-amy-pascal-david-heyman-1236346433/» target=«_blank»>Deadline.

СМИ сообщают, что Паскаль и Хейман ведут переговоры с Amazon MGM Studios о том, чтобы возглавить франшизу о Джеймсе Бонде.

Дэвид Хейман известен благодаря серии фильмов о Гарри Поттере, оскароносной «Гравитации» и картинам о приключениях медвежонка Паддингтона. Паскаль в свою очередь занималась продюсированием ленты «Барби», фильмов о Человеке-Пауке с Томом Холландом и ряда картин франшизы об агенте 007 — «Казино «Рояль», «Скайфолл», «Квант милосердия» и «Спектр».

В начале марта СМИ сообщали, что Amazon рассматривает Кристофера Нолана на место режиссера следующего фильма про Джеймса Бонда. Постановщик не раз заявлял о желании снять фильм про агента 007, поскольку является фанатом бондианы.

Накануне стало известно, что Дэниел Крейг сыграет злодея из Нарнии. Актер ведет переговоры о роли в новой экранизации «Хроник Нарнии» постановщицы Греты Гервиг («Барби») и стриминга Netflix. Официально контракт с ним еще не заключили.

Ранее сообщалось, что хитовый сериал «Разделение» официально продлили на третий сезон.

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